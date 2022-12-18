За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів– Генштаб
Про це повідомляє пресслужбаГенерального штабу.
Станом на 18 грудня 2022 року противник втратив:
-особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб;
-танків ‒ 2987 (+2) од;
-бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од;
-артилерійських систем – 1948 (+1) од;
-РСЗВ – 410 (+0) од;
-засоби ППО ‒ 211 (+0) од;
-літаків – 281 (+0) од;
-гелікоптерів – 264 (+0) од;
-БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1) од;
-крилаті ракети ‒ 653 (+0) од;
-кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
-автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од;
-спеціальна техніка ‒ 174 (+0);
Раніше повідомлялось, що ЗСУ знищили понад 95 тисяч окупантів з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.