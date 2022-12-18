За добу ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів– Генштаб

John Moore, BBC

Лише за попередню добу ЗСУ відбили атаки противника в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів Луганської та Донецької областей. В ході боїв українські воїни знищили 590 військових ворожої армії та 11 одиниць військової техніки окупантів.