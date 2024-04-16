За допомогою лівійського військового діяча кремль просувається по всьому континенту – The Times

Альянс росії з Хафтаром, лівійським військовим діячем, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.

російський військово-морський флот доставив тисячі тонн зброї до Лівії, використовуючи зв'язки з місцевим польовим командиром для створення плацдарму, через який він може посилити свою військову присутність в Африці. Судно у супроводі фрегата ВМФ зайшло в порт Тобрук на сході Лівії 8 квітня після відплиття з московської військово-морської бази в Тартусі, Сирія, і вивантажило до 6 тисяч тонн обладнання.

Про це повідомляє The Times.

"російська держава більше не ховається. Тепер вона відкрито надсилає військові поставки й може це робити завдяки дуже поступливій сім'ї Хафтара [східного лівійського воєначальника]", — сказав Джалель Харчауї, аналітик лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, який підтвердив поставку цього місяці.

Рух російських кораблів збігається з прибуттям російських військових інструкторів до Нігеру, де хунта розірвала давні зв'язки зі США, а москва також встановила зв'язки з лідерами перевороту в сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. Харчауї каже, що на сході Лівії кількість російського персоналу на базі Брак аш-Шатті збільшилася з 300 до близько 400 осіб. Хафтар надав доступ до порту Тобрук після неодноразових візитів заступника міністра оборони росії Юнус-Бека Євкурова минулого року.

"Амбіції росії, що стоять за інтенсивними спробами "загравання", полягають у підписанні офіційного оборонного меморандуму, який призведе до встановлення постійної російської військово-морської присутності в Тобруку", — сказав Харчауї.

Харчауї також вважає, що Тобрук вже діє як морський канал Москви до всієї Африки. А союз росії з Хафтаром, який колись був агентом ЦРУ, є ударом для США.