За два тижні IT-армія Мінцифри паралізувала роботу 2400 російських ресурсів

Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків рф, Газпромбанку, московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону

Українська IT-армія за 2 тижні - з 29 серпня до 11 вересня - паралізувала роботу понад 2400 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє Мінцифри. Так, з 29 серпня до 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу: Найбільших банків РФ. Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків РФ, Газпромбанку, московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону. Онлайн-сервісів автосалонів. Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн- майданчика з продажу автомобілів та запчастин - Дром. Системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції вимушені вручну обробляти документи. Пропагандистські ЗМІ. Кібератака вивела з ладу великі пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК. "Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим - Україна", - йдеться у повідомленні.

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