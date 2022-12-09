НОВИНИЧерез паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків рф, Газпромбанку, московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфонуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За два тижні IT-армія Мінцифри паралізувала роботу 2400 російських ресурсів
Українська IT-армія за 2 тижні - з 29 серпня до 11 вересня - паралізувала роботу понад 2400 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомляє Мінцифри.
Так, з 29 серпня до 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу:
- Найбільших банків РФ. Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків РФ, Газпромбанку, московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону.
- Онлайн-сервісів автосалонів. Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн- майданчика з продажу автомобілів та запчастин - Дром.
- Системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції вимушені вручну обробляти документи.
- Пропагандистські ЗМІ. Кібератака вивела з ладу великі пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК.
"Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим - Україна", - йдеться у повідомленні.
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12 09 2022 14:30 МЕДІА
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