За І півріччя український експорт товарів впав на чверть - Держстат
За першу половину 2022 року експорт товарів з України становив 22,7 млрд дол, або 76% від показника торік.
Про це йдеться у даних Держстату.
При цьому імпорт скоротився на 19,1% до 25,2 млрд дол у річному вимірі. Негативне сальдо торгівлі становило 2,5 млрд дол проти 1,2 млрд дол у першому півріччі 2021 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,9 проти 0,96 у першому півріччі торік.
Усього Україна торгувала з 221 країнами світу.
Стрімке падіння у міжнародній торгівлі після початку повномасштабної війни у розрізі півріччя частково помʼякшується значним перевищенням показників січня та лютого даних торік, коли пандемія стримувала міжнародну торгівлю.
За цей час найбільшу частку в українському експорті становили продукти рослинного походження – 24,1% загального експорту, недорогоцінні метали (передусім – чорні) – 17,6%, олії – 12,1% та мінеральні продукти – 12,3%.
Щодо імпорту, понад чверть всього імпорту припадає на пальне – 25,1%. Також багато ввозилося машин та електротехнічного обладнання – 15,3%.
У червні цьогоріч порівняно із травнем сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 18,6%, а імпорту – на 27,6%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні було негативним і становило 1,4 млрд дол. У травні сальдо також було негативним і становило 889,9 млн дол.
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