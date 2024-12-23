За кілька років росія може атакувати територію НАТО – Пісторіус

Це може статися якщо ігнорувати загрозу, яку несе кремль.

росія за кілька років може атакувати територію Альянсу.

Про це оголосив міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, передає DW.

Пісторіус заявив, що зараз кремль за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом взяті за рік.

"До 2029 або 2030 року путін може настільки посилити армію, що росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території Альянсу", - сказав Пісторіус.

За його словами, є гібридна загрозу для Німеччини з боку москви.

"путін діє гібридно, і Німеччина перебуває під його пильною увагою. Він добре нас знає і розуміє, де і як завдати нам болючих уколів. Нам потрібно підготуватися, щоб протистояти загрозі з боку путіна. Ігнорування цієї загрози лише збільшить її масштаб", - сказав він.

За словами міністра, насамперед, під ударом РФ може опинитися інфраструктура та енергопостачання.

"До цього можна додати кампанії в соцмережах, втручання у виборчі процеси та підкуп державних політиків", - перерахував загрози міністр.

Він вважає, що такі дії є частиною стратегії путіна, спрямованої на дестабілізацію і розкол німецького суспільства.

"Ми повинні зробити все, щоб стратегія путіна не спрацювала", - підкреслив Пісторіус.

Він також додав, що наразі нападу з боку рф не очікується.