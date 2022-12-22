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ПОЛІТИКА

За кордоном залишаються до 7 млн українців, - Шмигаль

22 грудня 2022, 20:12
За кордоном залишаються до 7 млн українців, - Шмигаль
Фото: з вільного доступу
Наразі за кордоном вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців, але 90% з них хочуть повернутися додому

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну наразі за кордоном вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців, але  90% з них хочуть повернутися додому, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише РБК-Україна.

"Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні. Для повернення потрібні три складові: робота, житло та безпека", - сказав Шмигаль.

За його словами на сьогодні запущено програму "єРобота". Працює кілька напрямків. Зокрема це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць і для переробних підприємств. Тож влада країни через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули допомагає бізнесу створювати нові робочі місця.

Прем'єр додав, що у напрямку житла, в Україні запрацювала програма "єОселя", з допомогою якої нині вже видано майже 300 іпотек.

Щодо безпеки, то вся владна команда на чолі з президентом України нині працює над збільшенням поставок засобів ППО.

"Це і є наша робота в питанні безпеки", - резюмував Шмигаль.


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