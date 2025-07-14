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За літо в Іспанії від спеки загинули майже 1200 людей

14 липня 2025, 21:38
За літо в Іспанії від спеки загинули майже 1200 людей
Фото: gettyimages.com
Більшість жертв це люді похилого віку.

В Іспанії надвисокі температури з травня і по липень спричинили передчасну смерть 1180 людей.

Про це заявило іспанське Міністерство охорони здоровʼя. 

Дані іспанського Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII) демонструють, що з 16 травня по 13 липня було зафіксовано 1180 смертей на тлі теплових хвиль. 

До прикладу, за ці ж місяці того року - померли 70 людей від спеки.

Також на початку липня кількість смертей в Іспанії від спеки виросла на  47%.

Іспанське відомство додало, що 95% померлих це люди віком більше 65 років.

Відомо, що від спеки постраждали іспанські регіони Галісія, Ла-Ріоха, Астурія та Кантабрія, що розташовані в північній частині країни, де традиційно прохолодні літні температури в останні роки значно підвищилися.

Крім того, 1 липня Франція, Іспанія і Португалія зафіксували рекордну температуру за всю історію спостережень.

 

Іспаніяспека

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