За літо в Іспанії від спеки загинули майже 1200 людей

Більшість жертв це люді похилого віку.

В Іспанії надвисокі температури з травня і по липень спричинили передчасну смерть 1180 людей.

Про це заявило іспанське Міністерство охорони здоровʼя.

Дані іспанського Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII) демонструють, що з 16 травня по 13 липня було зафіксовано 1180 смертей на тлі теплових хвиль.

До прикладу, за ці ж місяці того року - померли 70 людей від спеки.

Також на початку липня кількість смертей в Іспанії від спеки виросла на 47%.

Іспанське відомство додало, що 95% померлих це люди віком більше 65 років.

Відомо, що від спеки постраждали іспанські регіони Галісія, Ла-Ріоха, Астурія та Кантабрія, що розташовані в північній частині країни, де традиційно прохолодні літні температури в останні роки значно підвищилися.

Крім того, 1 липня Франція, Іспанія і Португалія зафіксували рекордну температуру за всю історію спостережень.