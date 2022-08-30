За місяць держборг України зріс на 456 млрд грн Ольга

Матарикіна

За липень 2022 року державний борг України скоротився у валюті - на 8,6 млрд дол. до 96,79 млрд дол., але виріс у гривні - на 456 млрд грн до 3,5 трлн грн.

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"Протягом липня 2022 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 8,6 млрд дол. США", - повідомляє УНН з посиланням на Мінфін. Станом на 31 липня 2022 року державний та гарантований державою борг України становив 3 539,29 млрд грн або 96,79 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 2 213,33 млрд грн (62,54% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 60,53 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 325,97 млрд грн (37,46%) або 36,26 млрд дол. США. За даними нардепа Данила Гетманцева, у валютному еквіваленті борг зменшився на 8,2%, у гривневому еквіваленті збільшився на 14,8%. Раніше міжнародні кредитори та держателі євробондів схвалили пропозицію України про відтермінування виплат (майже 20 млрд доларів) на два роки.

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