За минулий рік Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей – Зеленський
03 січня 2025, 15:07
Telegram-канал Андрія Єрмака
31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян
За 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей – це наші воїни й цивільні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
“У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України” – сказав президент.
Глава держави пообіцяв, що влада зробить все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше.