За минулий рік Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей – Зеленський

31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян

За 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей – це наші воїни й цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України” – сказав президент.