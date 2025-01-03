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За минулий рік Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей – Зеленський

03 січня 2025, 15:07
За минулий рік Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей – Зеленський
Telegram-канал Андрія Єрмака
31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян
За 2024 рік нам вдалося повернути з російського полону додому в Україну 1358 своїх людей – це наші воїни й цивільні.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 
 
У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України” – сказав президент.
 
Глава держави пообіцяв, що влада зробить все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше. 
 
 

 

обмін полоненимивійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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