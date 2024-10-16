За "мирним планом" Китаю щодо України приховані інші наміри – Welt

Експерти розповіли про те, якої саме мети дотримується Китай, просуваючи ініціативи на міжнародній арені.

Китай стає дедалі агресивнішим щодо Тайваню, під час "закликів" до діалогу на Близькому Сході та створення власного мирного плану для України, заявляють експерти. За їхніми словами, за цим ховається зовсім інша мета - Пекін дедалі частіше кидає виклик світовому порядку, в якому домінує Захід, щоб замінити США як наймогутнішу країну у світі до 2049 року.

Наприклад, Китай все частіше виступає в ролі мирного посередника на міжнародній арені, пише видання. У вересні, на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї представив "мирну ініціативу" щодо України, яку підтримала Бразилія, Швейцарія та інші країни.

"Останнє свідчить про те, що Китай не є нейтральним посередником. У документі не згадується територіальна цілісність України або виведення російських військ, як це передбачено в мирному плані з 10 пунктів президента України Володимира Зеленського", - йдеться в матеріалі.