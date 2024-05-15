Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

За офіційними даними у в'язницях рф перебуває майже 1700 цивільних українців – Лубінець

15 травня 2024, 18:51
За офіційними даними у в'язницях рф перебуває майже 1700 цивільних українців – Лубінець
Омбудсмен Лубінець
Зниклими безвісти офіційно вважають близько 14 тисяч цивільних.

За офіційними даними в місцях несвободи у росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людиини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб. 

При цьому у статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних.

"Проблема у тому, що російська сторона кваліфікує багатьох захоплених цивільних як військовополонених, проте, за українським законодавством, вони – цивільні громадяни", - зазначив Лубінець.

полоненіДмитро Лубинецьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється