За офіційними даними у в'язницях рф перебуває майже 1700 цивільних українців – Лубінець
За офіційними даними в місцях несвободи у росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людиини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.
При цьому у статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних.
"Проблема у тому, що російська сторона кваліфікує багатьох захоплених цивільних як військовополонених, проте, за українським законодавством, вони – цивільні громадяни", - зазначив Лубінець.