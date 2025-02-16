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За останні два тижні наступ рф біля Покровська сповільнився – ISW

16 лютого 2025, 11:25
За останні два тижні наступ рф біля Покровська сповільнився – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ
росіяни можуть націлитися на захоплення Костянтинівки
Наступ військ рф на південь і південний захід від Покровська за останні два тижні сповільнився. Це відбувається на тлі того, що російське командування може віддати пріоритет наступальним операціям навесні і влітку 2025 року на Костянтинівку - найпівденнішу точку лінії оборони України в Донецькій області.
 
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
Аналітики зазначають, що в грудні 2024 року і січні 2025 року, війська рф, які були спрямовані на розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, швидко просувалися вперед. Однак із лютого 2025 року настання росіян на південний захід від Покровська сповільнилися.
 
Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив 14 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а представник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що активність рф останніми днями стала менш інтенсивною.
 
У ISW зазначають, що росіяни насилу просувалися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, оскільки, судячи з усього, зіткнулися з більш узгодженою українською оборонною в цих районах. Крім того, ЗСУ провели кілька контратак у районі Котлиного і Піщаного, спрямованих на створення загрози російським позиціям на виступі.
 
Один російський воєнкор висловив 15 лютого свою стурбованість тим, що сповільнення просування армії рф може дозволити ЗСУ почати суттєві контратаки найближчими тижнями і створити ризик того, що українські сили зможуть обрушити російський виступ на південь від Покровська.
 
Також з огляду на втрати росіян в ISW припускають, що наступ рф на південь від Покровська може сповільнитися через деградацію російських підрозділів на фронті, а також активізацію українських операцій з використанням безпілотників у цьому районі.
 
Крім того, посилаючись на інформацію оглядача Костянтина Машовця, аналітики додали, що командування рф може мати намір віддати пріоритет наступу на Костянтинівку 2025 року і не посилювати угруповання російських військ на південь від Покровська.

 

РФнаступвійна в Україніросія окупанти

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