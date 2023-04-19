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CУСПІЛЬСТВО

За оцінками ООН, населення Індії цього року перевищить чисельність жителів Китаю

19 квітня 2023, 16:41
За оцінками ООН, населення Індії цього року перевищить чисельність жителів Китаю
Фото: GlobalGiving
За оцінками ООН, до середини 2023 року в Індії буде на 2,9 мільйона людей більше, ніж у Китаї.

Прогнози ООН щодо рекордного збільшення населення в Індії справдилися – кількість мешканців цієї країни перевищила 1,4286 мільярда, обігнавши за цим показником Китай (1,4257 мільярда).

Про це повідомляє Reuters.

Представники ООН з питань населення зазначають, що неможливо визначити точні дані з Індії та Китаю. Останній перепис населення Індії проводився у 2011 році, а наступний, який мав відбутися в 2021 році, був відкладений через пандемію COVID-19.

Зараз у Індії, третій за величиною економіці Азії, проживає майже 20% людства — більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки, зазначає Bloomberg. Це твердження справедливе і для Китаю. За прогнозами ООН, населення Індії продовжуватиме збільшуватись і досягне 1,668 мільярда до 2050 року, коли населення Китаю, за тими ж прогнозами, скоротиться приблизно до 1,317 мільярда. У 2022 році в Індії народилося приблизно 23 мільйони немовлят, тоді як у Китаї їх народилося 9,56 мільйона – китайське населення почало скорочуватися  вперше за шість десятиліть.

Зростання населення Індії вимагає від уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді терміново створювати робочі місця для мільйонів людей при зменшенні зайнятості у сільському господарстві, пише Bloomberg. Половина населення країни молодше 30 років.

Загалом населення світу зростає найнижчими з 1950 року темпами. Попередні прогнози ООН показують, що воно може зрости приблизно до 8,5 мільярдів у 2030 році та досягти 9,7 мільярдів у 2050 році, перш ніж досягти піку приблизно в 10,4 мільярдів у 2080-х роках.

КитайІндіячисельність

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