За підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія Delfi піднімуть без використання державних коштів

За підйом танкера Delfi в Одесі заплатить приватна компанія. Підготовчі роботи з підняття судна вже почалися.

Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "РБК-Україна". За його словами, одна з приватних компаній запропонувала підняти танкер без використання державних коштів. Роботи виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" запропонувало профінансувати роботи. "Для нас були важливі 2 критерії - здатність виконати поставлені завдання і можливість економії коштів платників податків. Тому вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ", - додав Криклій. Нагадаємо, що попередні дві спроби підняти Delfi виявилися безуспішними

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію