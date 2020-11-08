CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа підйом танкера Delfi в Одесі заплатить приватна компанія. Підготовчі роботи з підняття судна вже почалися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія
Delfi піднімуть без використання державних коштів
Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "РБК-Україна".
За його словами, одна з приватних компаній запропонувала підняти танкер без використання державних коштів. Роботи виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" запропонувало профінансувати роботи.
"Для нас були важливі 2 критерії - здатність виконати поставлені завдання і можливість економії коштів платників податків. Тому вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ", - додав Криклій.
Нагадаємо, що попередні дві спроби підняти Delfi виявилися безуспішними
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11 08 2020 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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