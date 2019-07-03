За п'ять років війни загинули шість військовослужбовців-жінок, - Полторак

У бойових діях на сході України з 2014 року брали участь понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок, з них шестеро загинули.

"Сьогодні у Збройних силах України працюють і проходять службу майже 56 тисяч жінок-військовослужбовців та держслужбовців, з них 26 тисяч – це військовослужбовці, 3,5 тисяч є офіцерами. На жаль, за 5 років війни шість військовослужбовців-жінок віддали своє життя, захищаючи Україну", - повідомив сьогодні, 7 березня, міністр оборони Степан Полторак під час урочистих заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Раніше, Академія сухопутних військ відмовила жінці у вступі на курси офіцерів.

Також у минулому році вперше за роки незалежності на параді до Дня Незалежності брали участь жінки-військовослужбовці.