За п'ять років війни загинули шість військовослужбовців-жінок, - Полторак
"Сьогодні у Збройних силах України працюють і проходять службу майже 56 тисяч жінок-військовослужбовців та держслужбовців, з них 26 тисяч – це військовослужбовці, 3,5 тисяч є офіцерами. На жаль, за 5 років війни шість військовослужбовців-жінок віддали своє життя, захищаючи Україну", - повідомив сьогодні, 7 березня, міністр оборони Степан Полторак під час урочистих заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.
Раніше, Академія сухопутних військ відмовила жінці у вступі на курси офіцерів.
Також у минулому році вперше за роки незалежності на параді до Дня Незалежності брали участь жінки-військовослужбовці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО