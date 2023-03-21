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За рік країни НАТО надали Україні $120 млрд допомоги

21 березня 2023, 21:19
За рік країни НАТО надали Україні $120 млрд допомоги
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Єнс Столтенберг оприлюднив річний звіт Північноатлантичного Альянсу.

Він містить оцінку загального обсягу допомоги, яку держави-члени надали Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

Пише сайт NATO.

"Після вторгнення країни-члени НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, виділивши близько 120 мільярдів доларів США військової, гуманітарної і фінансової допомоги у 2022 році", – йдеться в звіті.

Найбільшим донором допомоги Україні є США але держави Європи й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу допомог, написано в документі.

Крім того, європейські члени Альянсу прийняли майже 5 млн біженців з України. В звіті підкреслено, шо розв’язана росією повномасштабна війна проти України є найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни і прямою загрозою існуванню всього міжнародного порядку, заснованому на правилах.

"Путін не повинен перемогти. Якщо він це зробить, це покаже, що агресія працює, і що сила винагороджується. Це було б небезпечно для нашої власної безпеки і для всього світу", – написано в офіційному документі НАТО.

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