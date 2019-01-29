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За рік пасажири Київського метрополітену здійснили 496 млн поїздок

Найбільший пасажиропотік зафіксували на станції "Позняки" - 14,533 мільйона
За 2018 рік пасажири скористались Київським метрополітеном 496, 071 мільйонів разів.
За рік пасажири Київського метрополітену здійснили 496 млн поїздок Фото: mirmetro.net

Найпопулярнішою є червона лінія метрополітену - 204,515 мільйона поїздок здійснили пасажири. Понад 20 мільйонів поїздок здійснили зі станцій "Академмістечко" та "Вокзальна", повідомляє "Громадське".

Наступною за кількістю поїздок є синя лінія - 172,833 мільйона поїздок. Найпопулярніші станції на цій лінії "Мінська". Також понад 15 мільйонів поїздок здійснили зі станції "Почайна" та "Контрактова площа".

118,723 мільйона поїздок пасажири зробили із зеленої гілки метрополітену. Найбільший пасажиропотік зафіксували на станції "Позняки" - 14,533 мільйона.

До лютого 2019 року в 500 вагонах метро з 822 чинних з'являться надземні зображення вулиць, які пасажири проїжджають під землею. Зображення будуть виводити на телевізори, розміщені у вагонах.

Нагадаємо, що вартість проїзду в метрополітені Харкова планують підвищити вдвічі - з чотирьох гривень до восьми.

 

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29 01 2019 21:34
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