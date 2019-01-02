За три тижні до кінця пільгового періоду розмитнили 65 тис. "євроблях"
Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 4,1 млрд грн (з них 381,7 млн грн - мито, 1,242 млрд грн - ПДВ; 2,013 млрд грн - акцизний податок; 467 млн грн - кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів), повідомила прес-служба Мінфіну.
У міру наближення кінця терміну пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5 діє до 22 лютого) громадяни активніше легалізують свої автомобілі. Протягом останнього тижня за добу в середньому здійснювалося митне оформлення 3 тисяч транспортних засобів.
Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
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