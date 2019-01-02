За три тижні до кінця пільгового періоду розмитнили 65 тис. "євроблях"

З 25 листопада по 31 січня громадяни України розмитнили 65 142 автомобілі на іноземній реєстрації, які перебували в режимі тимчасового ввезення або транзиту.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 4,1 млрд грн (з них 381,7 млн грн - мито, 1,242 млрд грн - ПДВ; 2,013 млрд грн - акцизний податок; 467 млн грн - кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів), повідомила прес-служба Мінфіну.

У міру наближення кінця терміну пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5 діє до 22 лютого) громадяни активніше легалізують свої автомобілі. Протягом останнього тижня за добу в середньому здійснювалося митне оформлення 3 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.