За три тижні партнери представлять план моніторингу перемир'я в Україні – Макрон

За його словами, під час зустрічі "Коаліції охочих" було ухвалено рішення доручити міністрам закордонних справ розробити пропозиції щодо моніторингу припинення вогню.

Міністри закордонних справ країн-партнерів України мають три тижні для того, щоб знайти плани контролю за припиненням вогню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Sky News.

За його словами, під час зустрічі "Коаліції охочих" було ухвалено рішення доручити міністрам закордонних справ розробити пропозиції щодо моніторингу припинення вогню.

У них є три тижні, щоб представити їх.

Макрон також повідомив, що Велика Британія і Франція направлять в Україну військову делегацію для роботи з київськими збройними силами, щоб допомогти їм спланувати майбутнє. За його словами, це дасть змогу коаліції просуватись надалі. Вони вивчать, "який формат необхідний з погляду кількості солдатів і яке обладнання та спорядження потрібне для відповіді на майбутню російську агресію і стримування будь-якої російської агресії". "Це дасть нам змогу перейти до етапу планування, щоб уточнити внесок кожної країни, що входить до нашої коаліції, щоб дати Україні чітке уявлення про те, який саме план дій ми хочемо впровадити", - сказав Макрон.

Також Макрон розкритикував позицію кремля щодо перемир'я в Україні й фейки, які поширює росія.

За даними The Guardian, президент Франції звинуватив росію у відмові підписати запропоноване перемир’я та спробах висунути нові умови. Також він розкритикував "вигадки та неправду", які поширює москва щодо України та припинення вогню.

Разом з тим Макрон заявив, що вітає роль президента США Дональда Трампа у веденні мирних переговорів. Він підкреслив, що перебуває "у постійному контакті" з американським колегою, а також висловив захоплення мужністю президента України Володимира Зеленського.

Також Макрон визначив чітку ціль "коаліції охочих", яка зібралася на саміт у Парижі.

"Зрештою, виграти мир, а для цього ми маємо забезпечити Україні найкращі умови для переговорів і гарантувати, що укладений мир буде міцним і тривалим", - наголосив президент Франції.ня вогню.