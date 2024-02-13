"За цього президента НАТО буде на передовій захисту Європи" – Кірбі

Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні підкреслив зобов'язання США щодо захисту інших країн Альянсу.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відреагував на слова Дональда Трампа щодо заохочення нападу росії на інші країни НАТО.

Про це Кірбі розповів під час брифінгу, повідомляє Білий дім.

"За цього президента, поки Джо Байден є головнокомандувачем, НАТО є сильнішим, ніж будь-коли. Альянс, безумовно, стоїть на передовій захисту безпекового середовища Європи. Саме цим і повинен займатися президент: посилювати зв'язки та партнерства, а також надсилати потужний сигнал усім іншим країнам, що ми сприймаємо максимально серйозно 5 розділ Статуту НАТО", - наголосив Кірбі.

Радник також додав: "Ви вже чули від президента Байдена, Господи, не знаю скільки разів, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО, якщо буде потрібно".

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що "заохочуватиме агресію росії проти країн НАТО, які не будуть виконувати свої фінансові зобов'язання.