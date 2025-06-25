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За тиждень авіація ЗСУ уразила майже сотню районів зосередження російських окупантів – Сирський

25 червня 2025, 19:53
За тиждень авіація ЗСУ уразила майже сотню районів зосередження російських окупантів – Сирський
Фото: naked-science
З 19 по 25 червня уражено 99 районів зосередження живої сили ворога.
За тиждень українська авіація та ракетні війська вдарили по майже сотні районів скупчення живої сили ворога, а також озброєння і військової техніки рф.
 
Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
 
Лише за тиждень — з 19 по 25 червня — авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 99 районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки, складів боєприпасів, пунктів управління та інших важливих цілей.
 
"Дякую нашим воїнам за високу ефективність. Боротьба триває. Слава Україні!" — каже Головнокомандувач.
авіаціявійна в Україніросія окупанти

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