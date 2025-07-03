За вбивства й катування цивільних у Бучі судитимуть чотирьох російських військових

Прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців росії, яким інкримінують розстріли в Бучі Київської області.

Ідеться про військовослужбовців різних підрозділів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС рф. Вони, за даними слідства, у березні 2022 року розстрілювали цивільних осіб, яких помічали на вулицях міста, зокрема, патріотично налаштованих українців та вчиняли стосовно них злочини.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Окрім того, підозру отримали ще шестеро окупантів. Один із них (навідник парашутно-десантного взводу), за даними слідства, патрулюючи вулицю у Бучі, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті. Інших окупантів підозрюють у страті двох цивільних чоловіків і жінки, яка йшла до підвалу. Вони вели вогонь з території однієї зі шкіл.

Також слідчі ідентифікували російських військових, які допитували цивільних осіб, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів сил безпеки і оборони України. Під час допиту окупанти погрожували зброєю та катуванням, імітували постріли, завдавали тілесні ушкодження, зазначили в Офісі генпрокурора.