За військовою базою США стежать таємничі дрони – WSJ

Інциденти привернули увагу президента США Джо Байдена

Американські військові повідомили про "таємниче порушення обмеженого повітряного простору" над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами високопотсавленого американського офіцера Келлі, "шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця".

"Перший дрон, який помітили, був приблизно 6 метрів завдовжки і рухався зі швидкістю понад 160 км на годину, на висоті від 900 до 1200 метрів. Інші дрони один за одним йшли за ним", – сказав Келлі.