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За військовою базою США стежать таємничі дрони – WSJ

13 жовтня 2024, 16:17
За військовою базою США стежать таємничі дрони – WSJ
Польща США
Інциденти привернули увагу президента США Джо Байдена

Американські військові повідомили про "таємниче порушення обмеженого повітряного простору" над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами високопотсавленого американського офіцера Келлі,  "шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця".
 
"Перший дрон, який помітили, був приблизно 6 метрів завдовжки і рухався зі швидкістю понад 160 км на годину, на висоті від 900 до 1200 метрів. Інші дрони один за одним йшли за ним", – сказав Келлі.
 
Дехто припускав, що це могли бути дії Росії чи Китаю для перевірки реакції США.
 
Інциденти привернули увагу і президента США Джо Байдена, і вони стали темою обговорення на нараді в Білому домі.
 
Цей випадок – не єдиний за останні кілька років. Раніше, в жовтні 2023 року, п'ять дронів помітили над ядерним об'єктом Міністерства енергетики в Неваді.

 

війна в Україніросія окупантиСША

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