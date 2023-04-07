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За загадкових обставин у СІЗО помер ще один російський топменеджер

07 квітня 2023, 09:28
За загадкових обставин у СІЗО помер ще один російський топменеджер
Фото: k-z.com.ua
Першого заступника генерального директора та головного інженера "якутськенерго" ігоря шкурка знайшли мертвим у слідчому ізоляторі якутська.

Суд відправив топменеджера до СІЗО 31 березня — наступного дня після затримання у справі про хабар.

Про це повідомляє The Moscow Times.

федеральна служба виконання покарань рф стверджує, що топменеджер вчинив самогубство 4 квітня.

"У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено", – йдеться у її релізі.

Однак MT відзначає, що шкурко не погоджувався з арештом і оскаржив його напередодні загибелі, 3 квітня. У Слідчому комітеті відмовилися коментувати цю інформацію. "якутськенерго" також проігнорувало запити від медіа.

49-річний ігор шкурко відповідав за технічне керівництво ПАТ "якутськенерго", яка належить "русгідро". У покійного топменеджера залишилася дружина і двоє синів. До свого призначення в "Якутськенерго" шкурко працював гендиректором ВАТ "південно-якутські електричні мережі". Був депутатом алданської районної ради від "единой россии". Після затримання партія призупинила його членство.

Загалом, за підрахунками MT, за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 російських топ-менеджерів, бізнесменів та управлінців.
 

РосіяСІЗОсмертьізоляціявійна в Україні

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