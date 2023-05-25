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ПОЛІТИКА

Заарештованого в рф розробника гіперзвукових ракет звинувачують у видачі секретів Китаю – Reuters

25 травня 2023, 09:19
Заарештованого в рф розробника гіперзвукових ракет звинувачують у видачі секретів Китаю – Reuters
Джерело: glavcom
Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

Директор провідного російського наукового інституту, заарештований за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, звинувачується у передачі секретних даних Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Керівника Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

56-річний чоловік наполягає на своїй невинуватості та запевняє, що інформація, про яку йде мова, не є секретною, а була у вільному доступі в інтернеті.

Видання зазначає, що подібні арешти свідчать про те, що москва переймається щодо втрати будь-якої технологічної переваги, включно з Китаєм, на якого вона все більше покладається через політичну та торговельну підтримку після початку війни в Україні.

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання щодо звинувачень у тому, що Пекін націлився на російських вчених для отримання конфіденційних досліджень, відповіло, що китайсько-російські відносини базуються на "неприєднанні, неконфронтації та ненаціленні на треті сторони".

"Це принципово відрізняється від того, що деякі військові та розвідувальні альянси зібрали воєдино, виходячи зі свого менталітету часів холодної війни", - зазначили в МЗС Китаю.

Китайрф тероризм

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