Заарештованих у Криму активістів вивезли в Росію

Заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів за другою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір" вивезли в Росію.

"Мені повідомили, що сьогодні о 5 ранку їх вивезли на материк. У Криму їх точно немає", - сказала Людмила Лубіна, повідомляє LB.ua з посиланням на "Крим.Реалії".

На питання, де точно можуть перебувати затримані, омбудсмен відповіла, що не знає, оскільки її повноваження "обмежуються Кримом".

У той же час адвокат Едем Семедляєв повідомив, що заарештованих ймовірно утримують в СІЗО Ростова-на-Дону. При цьому захист досі намагається з'ясувати точне місцезнаходження активістів.

"Одне джерело нам підтвердило, що їх вивезли з Криму, а друге, що вони знаходяться в СІЗО Ростова. Не можу говорити з повною впевненістю, але на 99% затримані хлопці на зараз перебувають в ростовському СІЗО. Ми досі намагаємося з'ясувати їх точне місцезнаходження", - розповів адвокат.

Раніше кримські адвокати Еміль Курбедінов і Едем Семедляєв повідомили, що заарештованих активістів не можуть знайти в СІЗО і ІТУ Сімферополя і їх могли вивезти в Росію.

Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих.

Нагадаємо, що всім кримськотатарським активістам, затриманим під час обшуків в анексованому Криму та у РФ у справі Хізб ут-Тахрір, винесли запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня.