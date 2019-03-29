Заарештованих у Криму активістів вивезли в Росію
"Мені повідомили, що сьогодні о 5 ранку їх вивезли на материк. У Криму їх точно немає", - сказала Людмила Лубіна, повідомляє LB.ua з посиланням на "Крим.Реалії".
На питання, де точно можуть перебувати затримані, омбудсмен відповіла, що не знає, оскільки її повноваження "обмежуються Кримом".
У той же час адвокат Едем Семедляєв повідомив, що заарештованих ймовірно утримують в СІЗО Ростова-на-Дону. При цьому захист досі намагається з'ясувати точне місцезнаходження активістів.
"Одне джерело нам підтвердило, що їх вивезли з Криму, а друге, що вони знаходяться в СІЗО Ростова. Не можу говорити з повною впевненістю, але на 99% затримані хлопці на зараз перебувають в ростовському СІЗО. Ми досі намагаємося з'ясувати їх точне місцезнаходження", - розповів адвокат.
Раніше кримські адвокати Еміль Курбедінов і Едем Семедляєв повідомили, що заарештованих активістів не можуть знайти в СІЗО і ІТУ Сімферополя і їх могли вивезти в Росію.
Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих.
Нагадаємо, що всім кримськотатарським активістам, затриманим під час обшуків в анексованому Криму та у РФ у справі Хізб ут-Тахрір, винесли запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію