Забезпечення України системами ППО – пріоритет для США – Білий дім

В Білому домі відзначили роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Про це координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив на брифінгу.

У Вашингтоні вважають, що один із пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги є забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. В Білому домі відзначили роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot cпрацювали в Україні. Знову ж, через це ми надали додаткові ракети-перехоплювачі минулого тижня. Єдине, що я можу вам сказати, ми зберігатимемо це в пріоритеті й надалі", - зазначив Кірбі.