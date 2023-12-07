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Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею

07 грудня 2023, 17:33
Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею
Фото: rbc.ua
У соцмережах вже публікують відео, на якому вантажівки перевозять контрейлерним потягом.

"Укрзалізниця" готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з українськими вантажівками.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами, пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином українські експортери та влада намагаються розв’язати проблему з перетином кордону, який блокують польські перевізники. Наразі українська та польська сторони узгоджують деякі технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов — Хрубешув"). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — сказав Ткачов.

За його словами, найближчим часом ці питання намагатимуться вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде, його запустять в масовому порядку.

Оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

кордонблокадаФуравійна в Україніросія окупанти

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