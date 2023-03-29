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ПОЛІТИКА

Заблоковані порти - одна з найбільших проблем промислових підприємств України —Associated Press

29 березня 2023, 21:40
Заблоковані порти - одна з найбільших проблем промислових підприємств України —Associated Press
Фото: Естонська транспортна адміністрація
До війни металургія була опорою економіки й займала третину експорту України.

Заблоковані морські порти не дозволяють промисловим підприємствам України відновити виробництво, адже вони були змушені скоротити географію своїх клієнтів.

Про це повідомляє  Associated Press.

"До війни металургія була опорою економіки й займала третину експорту України. Але цю тенденцію зруйнували російські війська, що взяли під контроль промислові центри в Донецькій та Луганській області. Через війну завод працює не на повну потужність, третина з понад 10 000 працівників простоює", - пише AP.

Associated Press пояснює: повернутися до нормального рівня виробництва Запоріжсталі, як і багатьом промисловим підприємствам в Україні, заважають перебої з постачанням електроенергії внаслідок російських ракетних атак, пошкодження інфраструктури та блокада чорноморських портів.

"Саме блокада є однією з найбільших проблем для "Запоріжсталі", робота якої переривалася лише двічі за її майже 90-річну історію - під час Другої світової війни та невдовзі після вторгнення росії в Україну. Замість кораблів замовлення перевозяться переважно залізницею, що підвищує вартість не лише транспортування, а й виробництва та сировини", - додають журналісти.

Журналісти акцентують: до війни завод міг зібрати партію сталевих штаб, які використовують, наприклад, для виробництва холодильників, та доставити їх покупцям за місяць або два. Але через блокаду портів все змінилося.

"Зараз доставка може тривати три місяці й більше. Не кожен клієнт готовий до таких ризиків. Тому ми були змушені скоротити географію наших клієнтів", - розповів виданню гендиректор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк.

Нагадаємо, раніше "Запоріжсталь" працював із замовниками майже в 60 країнах, зараз їх поменшало вдвічі. Війна вплинула на здатність комбінату виконувати замовлення для багатьох африканських країн і більшості країн Близького Сходу.

промисловістьвійнапорти

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