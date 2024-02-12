Заборона США на російський уран сприятиме розвитку західної промисловості – FT

росія контролює майже 50 % світових потужностей зі збагачення урану — це викликало занепокоєння щодо енергетичної безпеки на Заході.

Керівник найбільшого західного постачальника збагаченого урану, який використовується для палива на атомних електростанціях у США, заявляє, що у нього достатньо потужностей, щоб замінити російські поставки, якщо Вашингтон заборонить імпорт з країни. Борис Шухт, генеральний директор Urenco (компанія, що займається збагаченням урану для використання як палива на АЕС), заявив, що законопроєкт США, який пропонує заборонити імпорт урану з росії, сприятиме багатомільярдним зусиллям західних країн, спрямованим на зміцнення своїх ланцюжків постачання ядерної енергії, надаючи учасникам ринку довгострокову впевненість.

Про це пише Financial Times.

За його словами, Urenco також веде переговори з урядами Великої Британії та США про потенційні інвестиції в нові заводи з виробництва більш потужного палива Haleu, яке використовується в сучасних реакторах і наразі продається лише російським державним ядерним гігантом "Росатом". Уряд Великобританії виділив компанії Urenco 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів на розробку родовища Haleu в Капенхерсті в графстві Чешир в рамках стратегії вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів, спрямованої на "витіснення владіміра путіна зі світового енергетичного ринку".

"Ринок прагне більшої незалежності й, звичайно, чіткого політичного керівництва. Тому запропоноване законодавство в США було б корисним. У короткостроковій перспективі немає жодних обмежень для заміни російських матеріалів у західному світі. Це простий меседж", — сказав Шухт в інтерв'ю.

росія контролює майже 50 % світових потужностей зі збагачення урану — позиція, яка викликала занепокоєння щодо енергетичної безпеки на Заході після повномасштабного вторгнення москви в Україну. "Росатом" постачає понад п'яту частину збагаченого уранового палива, яке використовується для живлення ядерних реакторів у США та Європі. Але в грудні США, Великобританія, Японія, Франція і Канада виділили 4,2 мільярди доларів на державні інвестиції, спрямовані на розвиток національних постачальників послуг зі збагачення і конверсії урану.

Компанія Urenco погодилася розширити три збагачувальні установки в США, Великій Британії та Нідерландах. Шухт сказав, що попит різко зріс, оскільки західні оператори електростанцій намагаються забезпечити альтернативні джерела постачання з росії.