Заборона УПЦ та її вплив на європейські амбіції України – The Telegraph

Загроза оголосити Українську Православну Церкву поза законом матиме жахливі наслідки для європейських сподівань країни та її місця в західному світі, кажуть юристи.

Якщо Київ заборонить Українську православну церкву, це матиме жахливі наслідки для сподівань України на вступ до ЄС.

Такого висновку дійшло британське видання The Telegraph, ґрунтуючись на заявах західних юристів.

Юристи-міжнародники, які діють від імені Священного Синоду УПЦ, написали листа прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, президенту США Джо Байдену та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби той "призупинив спроби заборонити цей історичний інститут".

The Telegraph зауважує, що втручання правників відбувається в той момент, коли український парламент, схоже, збирається схвалити закон, який ставить поза законом УПЦ, незважаючи на те, що вона є найбільшою в країні з її 12 000 парафіями.

Незважаючи на історичні зв’язки УПЦ з Московським патріархатом, вона стверджує, що розірвала зв’язки з росією, підтримала незалежність Києва, підтримала військові дії українського уряду та критикувала вторгнення владіміра путіна. Але опоненти УПЦ стверджують, що вона ніколи не проголошувала повну автокефалію від москви.

Українська влада звинуватила УПЦ у продовженні співпраці з російською федерацією, – пише The Telegraph, ­– а її духовенство зазнало переслідувань, залякувань, санкцій і ув’язнень.

До середини січня очікується голосування у Верховній Раді, яке піде набагато далі, фактично закривши церкву, яка протягом століть була основним релігійним органом в Україні.

У листі юриста-міжнародника Роберта Амстердама з Amsterdam & Partners LLP до лідерів США, Великої Британії та Європейського Союзу запропонована заборона УПЦ описується як «надмірна каральна атака, яка завдасть серйозної шкоди православним українцям».

У ньому додається: «Україна є кандидатом на вступ до ЄС, з усіма зобов’язаннями, які це передбачає, і зараз існує дуже серйозне питання щодо того, чи зможе Україна виконати свої обов’язки щодо прав людини та верховенства права».

Юрист стверджує, що УПЦ зіграла життєво важливу роль у підтримці зусиль країни у війні, зокрема "використавши свою значну присутність у Європі для підтримки українських біженців".

"Незважаючи на ці зусилля, – йдеться у листі до лідерів Заходу, – влада в Україні брехливо звинуватила Церкву у співпраці з російським режимом. Особливе занепокоєння викликають арешти священнослужителів за фальшивими звинуваченнями".

"У деяких із цих справ є навіть тривожні ознаки підкидання доказів", – заявив пан Амстердам.

The Telegraph нагадує, що верховний комісар ООН з прав людини вже висловлював занепокоєння щодо релігійної свободи та верховенства права під час репресій українського уряду проти УПЦ.

Amsterdam & Partners LLP, офіси якої розташовані в Лондоні та Вашингтоні, надіслала трьом західним лідерам 25-сторінкову "Білу книгу" – це досьє, в якому детально описано переслідування УПЦ та її провідних священнослужителів за останні кілька років.

Пан Амстердам вважає, що напади на УПЦ з боку українського уряду є явним порушенням свободи віросповідання, гарантованої як міжнародним правом, так і Конституцією України.

Раніше повідомлялося, що за майже два роки війни, яку розпочала росія проти України, 589 церков УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.