Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Заборона УПЦ та її вплив на європейські амбіції України – The Telegraph

07 січня 2024, 09:28
Заборона УПЦ та її вплив на європейські амбіції України – The Telegraph
Фото: dpa
Загроза оголосити Українську Православну Церкву поза законом матиме жахливі наслідки для європейських сподівань країни та її місця в західному світі, кажуть юристи.

Якщо Київ заборонить Українську православну церкву, це матиме жахливі наслідки для сподівань України на вступ до  ЄС.

Такого висновку дійшло британське видання The Telegraph, ґрунтуючись на заявах західних юристів.

Юристи-міжнародники, які діють від імені Священного Синоду УПЦ, написали листа прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, президенту США Джо Байдену та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби той "призупинив спроби заборонити цей історичний інститут".

The Telegraph зауважує, що втручання правників відбувається в той момент, коли український парламент, схоже, збирається схвалити закон, який ставить поза законом УПЦ, незважаючи на те, що вона є найбільшою в країні з її 12 000 парафіями.

Незважаючи на історичні зв’язки УПЦ з Московським патріархатом, вона стверджує, що розірвала зв’язки з росією, підтримала незалежність Києва, підтримала військові дії українського уряду та критикувала вторгнення владіміра путіна. Але опоненти УПЦ стверджують, що вона ніколи не проголошувала повну автокефалію від москви.

Українська влада звинуватила УПЦ у продовженні співпраці з російською федерацією, – пише The Telegraph, ­– а її духовенство зазнало переслідувань, залякувань, санкцій і ув’язнень.

До середини січня очікується голосування у Верховній Раді, яке піде набагато далі, фактично закривши церкву, яка протягом століть була основним релігійним органом в Україні.

У листі юриста-міжнародника Роберта Амстердама з Amsterdam & Partners LLP до лідерів США, Великої Британії та Європейського Союзу запропонована заборона УПЦ описується як «надмірна каральна атака, яка завдасть серйозної шкоди православним українцям».

У ньому додається: «Україна є кандидатом на вступ до ЄС, з усіма зобов’язаннями, які це передбачає, і зараз існує дуже серйозне питання щодо того, чи зможе Україна виконати свої обов’язки щодо прав людини та верховенства права».

Юрист стверджує, що УПЦ зіграла життєво важливу роль у підтримці зусиль країни у війні, зокрема "використавши свою значну присутність у Європі для підтримки українських біженців".

"Незважаючи на ці зусилля, – йдеться у листі до лідерів Заходу, – влада в Україні брехливо звинуватила Церкву у співпраці з російським режимом. Особливе занепокоєння викликають арешти священнослужителів за фальшивими звинуваченнями".

"У деяких із цих справ є навіть тривожні ознаки підкидання доказів", – заявив пан Амстердам.

The Telegraph  нагадує, що верховний комісар ООН з прав людини вже висловлював занепокоєння щодо релігійної свободи та верховенства права під час репресій українського уряду проти УПЦ.

Amsterdam & Partners LLP, офіси якої розташовані в Лондоні та Вашингтоні, надіслала трьом західним лідерам 25-сторінкову "Білу книгу" – це досьє, в якому детально описано переслідування УПЦ та її провідних священнослужителів за останні кілька років.

Пан Амстердам вважає, що напади на УПЦ з боку українського уряду є явним порушенням свободи віросповідання, гарантованої як міжнародним правом, так і Конституцією України.

Раніше повідомлялося, що за майже два роки війни, яку розпочала росія проти України, 589 церков УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

ЄСупц

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється