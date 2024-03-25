ЗАЕС може стати новою зброєю путіна – The Times

кремль заявив, що російська "спеціальна військова операція" в Україні перейшла в "стан війни".

Ескалація послідувала за "перемогою" путіна на виборах і найбільшою за час війни атакою ракет та дронів на енергетичну інфраструктуру України, повідомляє видання The Times.

Теракт у Підмосков'ї п'ятницю внаслідок якого загинуло більше 130 осіб, підливає ще більше вогню, незалежно від того, хто несе відповідальність. Без сумнівів що якщо у путіна і були якісь обмеження і тепер вони зникли, а він може вважати, що має право використовувати будь-яку зброю, навіть ядерну або хімічну, для досягнення своїх цілей.

Повітряні атаки на Україну знову поставили під загрозу Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під контролем росії.

Життєво важливе енергопостачання для підтримання реакторів у холодному стані відключено; потенційному розплавленню та катастрофічній ядерній "аварії" вдається запобігти лише за допомогою стародавніх електрогенераторів.

Екс командир Об'єднаного полку хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних військ Хеміш де Бреттон-Гордон нагадав про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Попри те, що ЗАЕС новіша за Чорнобильську і має більше засобів захисту, вона набагато більша і дуже небезпечна без електроенергії.

Такж російські ракети вразили найбільшу греблю України.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заграє з президентом Асадом у Дамаску і пропонуює допомогти Сирії з ядерною енергетикою замість того, щоб забезпечити безпеку ЗАЕС.

Для підтримки зусиль МАГАТЕ та ООН потрібно створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, щоб запобігти ще одній величезній екологічній та гуманітарній катастрофі. Можливо, такі країни, як Китай та Індія, могли б надати війська для виконання цього завдання, оскільки путін навряд чи нападе на них.

путін, найімовірніше, не виключає можливості використання ЗАЕС як імпровізованого ядерного пристрою. Він щотижня погрожує ядерною атакою. Крім того, схоже, що зараження піде на захід, а не на схід.

Ядерна енергія здатна врятувати планету від зміни клімату або знищити її в руках таких тиранів, як Путін, Асад та інших деспотів. Насамперед ООН і МАГАТЕ мають забезпечити безпеку ЗАЕС, щоб запобігти радіоактивному зараженню всієї Європи та подальшій ескалації війни.