ЗАЕС можуть підірвати дистанційно – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розказав про один з планів росії підірвати Запорізьку АЕС.

За його словами, вони хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні.

Про це президент України розказав в інтерв’ю іспанським журналістам

"Вони шукають формат і момент. Ми точно знаємо, що розглядався момент, як один з планів, що потім, коли станцію передадуть Україні, дистанційно зробити підрив для викиду.

Коли ми отримаємо станцію, МАГАТЕ має все чітко й детально перевіряти, ну й попередити росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і вони небезпечні для світу", - сказав Зеленський.

росія планує зробити викид на ЗАЕС, аби заморозити війну. Це їм потрібно для того, аби посилити свою армію та повернутися з війною в Україну, вважає очільник України.