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ЗАЕС не може бути перезапущена до завершення війни – МАГАТЕ

20 червня 2025, 16:28
ЗАЕС не може бути перезапущена до завершення війни – МАГАТЕ
Фото: УНН
Це було обговорено із представниками окупованої станції та російським регулятором.

Окупована росією Запорізька АЕС не може бути перезапущена до кінця війни, адже наразі є загроза ядерній безпеці. 

МАГАТЕ заявляє, що москва з цим погодилася, йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Аби перезапустити будь-який реактор на ЗАЕС, потрібно розв'язати проблеми з доступністю води зі ставка-охолоджувача та зовнішніми джерелами живлення, кажуть в агенстві. 

Крім того, передумови для перезапуску ЗАЕС повідомили МАГАТЕ під час обговорень з представниками окупованої станції та російським регулятором "Ростехнадзор", який проводить передліцензійну інспекційну діяльність першого та другого реакторів.

Наразі ситуація з електропостачанням поза межами об'єкта і залишається надзвичайно нестабільною. Наразі функціонує лише одна лінія електропередач, а до війни їх було 10.

Крім того, руйнування Каховської дамби у 2023 році означає, що ЗАЕС не має достатньо води для охолодження шести реакторів.

"Виходячи з обговорень на об'єкті цього тижня, очевидно, що серед усіх сторін існує загальний консенсус щодо того, що Запорізька атомна електростанція не може знову розпочати роботу, доки ця масштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на об'єкті", - сказав Гроссі.

Міжнародні спостерігачі повідомили, що впродовж останнього тижня чули вибухи на різних відстанях від станції майже щодня.

 

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