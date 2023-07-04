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ПОЛІТИКА

ЗАЕС втратила живлення з основної лінії – МАГАТЕ

04 липня 2023, 16:27
ЗАЕС втратила живлення з основної лінії – МАГАТЕ
Фото: npp.zp.ua
За словами Рафаеля Гроссі, невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме.

В ніч на вівторок Запорізька АЕС втратила зв'язок з останнью головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від відновлених резервних джерел живлення. 

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 4 липня.

"Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кіловольт, що залишилася, з чотирьох, які були до конфлікту. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він нагадав, що ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни, що посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об'єкта, який наразі перебуває на лінії фронту.

"Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ", – зазначив Гроссі.

Він також зауважив, що лінію 330 кВ було знову під'єднано до станції лише 1 липня після пошкодження чотири місяці тому.

"Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС", – наголосив очільник МАГАТЕ.

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