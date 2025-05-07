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ПОЛІТИКА

ЗАЕС знову на межі блекауту через російський обстріл

07 травня 2025, 16:37
ЗАЕС знову на межі блекауту через російський обстріл
Наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі.

Внаслідок російського обстрілу Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Як зазначили у відомстві, наразі Запорізька АЕС отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.

У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

"Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції - це запорука безпечного її функціонування", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

війнаЗАЕСобстрілиросія окупанти

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