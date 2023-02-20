Загарбницька війна путіна йде до поразки — Байден

Президент США Джо Байден сьогодні заявив з Києва, що через рік після вторгнення в Україну "загарбницька війна Путіна прямує до поразки"

Це перший візит Байдена в Україну з моменту вторгнення, це символічний момент, який продемонструє тривалу американську підтримку України та її народу.

Пише CNN.

"Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз, - сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським” - заявив глава Білого дому.

Він просто явно помилявся. Рік потому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом, додав Байден, говорячи про путіна.

Джо Байден нагадав про початок війни, коли весь світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ вздовж українського кордону.

Американський президент пригадав, як вони з Зеленським розмовляли по телефону, коли "російські літаки були в повітрі, а танки перетинали ваш кордон".