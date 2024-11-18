Загострення війни в Україні призвело до стрибка цін на нафту – Reuters

Стрибок цін може бути пов'язаний з тим, що США дозволили Україні використовувати ATACMS для ударів углиб території рф.

18 листопада, ціни на нафту зросли після загострення війни в Україні. Водночас занепокоєння щодо попиту на паливо в Китаї та прогнози щодо глобального надлишку нафти дещо обмежили зростання.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,8%, до 71,59 доларів за барель.

Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 43 центи, або на 0,6%, до 67,45 доларів за барель.

В агенстві вважають, що саме загострення війни в Україні стало головною причиною, через яку нафта подорожчала. Зокрема, нещодавній масштабний обстріл нашої країни росією.