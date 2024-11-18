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Загострення війни в Україні призвело до стрибка цін на нафту – Reuters

18 листопада 2024, 15:55
Загострення війни в Україні призвело до стрибка цін на нафту – Reuters
Стрибок цін може бути пов'язаний з тим, що США дозволили Україні використовувати ATACMS для ударів углиб території рф.
18 листопада, ціни на нафту зросли після загострення війни в Україні. Водночас занепокоєння щодо попиту на паливо в Китаї та прогнози щодо глобального надлишку нафти дещо обмежили зростання.
 
Про це пише Reuters.
 
Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,8%, до 71,59 доларів за барель.
 
Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 43 центи, або на 0,6%, до 67,45 доларів за барель.
 
В агенстві вважають, що саме загострення війни в Україні стало головною причиною, через яку нафта подорожчала. Зокрема, нещодавній масштабний обстріл нашої країни росією.
 
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