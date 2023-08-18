Загроза деокупації Криму може змусити путіна відступити – The Hill

На думку американських посадовців, Крим - це "червона лінія", яку не перетне російський президент.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з офіційними особами, яка просочилася у ЗМІ, заявляв, що Крим є "червоною лінією", яку російський диктатор владімір путін не перетне.

Про це повідомляє The Hill.

При цьому американська сторона вважає, що деокупація Криму — нереалістичний сценарій.

Журналісти іноземного видання також поділяють ці сумніви. За їхніми словами, щоб ізолювати Крим, контрнаступ ЗСУ має просуватися в Мелітополь, Армянськ або Скадовськ. Це було дещо ускладнено після знищення росіянами Каховської ГЕС, але, як пише видання, українські війська нещодавно здійснили десантні рейди через річку.

Перш ніж узяти Мелітополь, українським військам треба ще звільнити Токмак, який оточений розвиненою системою окопів, мінних полів і загороджень. Крім того, рф тримає там угруповання в понад 90 тисяч військових.

"Що б не говорив путін про захист російськомовних жителів Луганська і Донецька, його нинішнім пріоритетом є утримання Криму. російські наступальні операції на півночі України та погрози найманців Вагнера в білорусі є диверсією. У центрі Бахмут не має тактичної переваги для обох сторін. І хоча українські просування, які безпосередньо загрожують Криму, можуть змусити путіна піти на переговори, навіть це буде лише тактикою зволікання. Поки він утримує владу, довгострокові корисливі цілі путіна ніколи не зміняться", — підсумували у виданні.

росія окупувала Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя росією. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії росії. Водночас росія називає окупацію "приєднанням Криму" і апелює до "відновлення історичної справедливості".