Загроза масованого ракетного удару в Україні, повітряна тривога лунає в усіх областях

Перші ракети заходять. Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум

Повітряна тривога лунає в усіх областях України. Є загроза масованого ракетного удару з росії.

"Перші ракети заходять. Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наша ППО зіб'є 50+ мінімум", - написав у своєму телеграм-каналі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що до десяти стратегічних російських бомбардувальників уже Ту-95 випустили з району Каспійського моря.

Мер Житомира Сергій Сухомлин пише, що зафіксовані також пуски ракет з півночі.

"Загроза масованого ракетного удару!" - написав у своєму телеграм-каналі керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Просимо людей не ігнорувати тривогу та йти в укриття.