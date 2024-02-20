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Загроза США щодо нових санкцій послабила турецько-російську торгівлю – Reuters

20 лютого 2024, 12:57
Загроза США щодо нових санкцій послабила турецько-російську торгівлю – Reuters
Польща США
"Підірвано" або уповільнено низку платежів за імпортовану нафту і турецький експорт.

Загроза США застосувати санкції до фінансових фірм, які ведуть бізнес з москвою, послабила турецько-російську торгівлю.

Про це пише Reuters.

“Підірвано” або уповільнено низку платежів за імпортовану нафту і турецький експорт.

Виконавчий указ США в грудні прямо не націлений на енергетику, але він ускладнив деякі платежі Туреччини за російську нафту, а також платежі росії за ширший спектр турецького експорту”, − зазначає видання.

Санкції США мають на меті зменшити доходи кремля та зупинити війну рф в Україні, не перекриваючи потоки російської нафти на світові ринки, щоб уникнути політично чутливого стрибка цін на бензин у США.

Однак, за словами нафтотрейдерів, проблеми з оплатою, аналогічні тим, з якими зараз зіткнулася Туреччина, вже “перервали” постачання російської нафти до Індії та ускладнили постачання товару до Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю.

Проблеми з платежами, що виникають, пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес і посилюють вимоги до російських клієнтів. Джерело в російській нафтовій компанії повідомило, що російські експортери нафти не отримували платежів із Туреччини протягом двох-трьох тижнів.

Здійснювати якісь енергоплатежі росії стало складно, особливо після нових санкцій  наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані”, − зазначив інформатор.

Водночас затримки з оплатоюне перервали постачання сирої нафти до Туреччини, затримавши лише невелику кількість вантажів.

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