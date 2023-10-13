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Загроза Третьої світової війни – думка експерта

13 жовтня 2023, 15:19
Загроза Третьої світової війни – думка експерта
Фото: bigmir. net
Експерт-міжнародник Тарас Жовтенко розповів, з чого вона може початися і де розгортатися.

Театром Третьої світової, крім України та Ізраїля, можуть стати Корея і Тайвань.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Тарас Жовтенко припускає, що гібридна Третя світова, імовірно, розгортатиметься як каскадна серія регіональних конфліктів, обʼєднаних країнами-агресорами, які за ними стоять. До таких країн експерт відносить, зокрема, рф та Іран. Стратегічною метою таких конфліктів буде розпорошити і виснажити ресурси Заходу, спричинивши його розкол і стратегічну поразку, показавши неспроможність захищати власних союзників і національні інтереси в ключових географічних точках.

Жовтенко припускає, що з точки зору використання військового компоненту та гібридного інструментарію, імовірними театрами розгортання гібридної Третьої світової, крім вже активних європейського (Україна) і близькосхідного (Ізраїль), цілком можуть стати азійсько-тихоокеанський (Південна Корея, Тайвань), що потенційно може розширити коло країн-агресорів за рахунок КНДР і Китаю (при чому, саме в такій послідовності).

За словами експерта, бойові дії на цих театрах доповнюватимуться активним застосуванням гібридних інструментів в Європі й США, в першу чергу, використовуючи апробованій Кремлем технології спричинення міграційних криз, а також вже традиційних дезінформації та пропаганди.

Для гібридної дестабілізації США будуть використані країни Латинської Америки - деякі з них російські спецслужби вже перетворили на свої фактичні розвідувально-диверсійні хаби (як, наприклад, Бразилія і Венесуела), каже експерт.

Жовтенко припускає, що залежно від того, як реагуватиме на ці загрози адміністрація нового президента США, регіон теж потенційно може перетворитися на зону бойових дій.

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