Загроза з боку росії поширюється на всю Європу – новий очільник уряду Британії

За словами Кіра Стармера, королівство стоятиме на боці України, "поки це необхідно".

Нещодавно призначений глава уряду Великої Британії Кір Стармер попередив про загрозу з боку росії на європейському саміті та пообіцяв тривалу підтримку України.

"Загроза з боку росії поширюється на всю Європу. Не сумнівайтеся: ми стоятимемо на вашому боці, поки це необхідно", - сказав Стармер.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Великій Британії, пообіцяв, що нове командування НАТО-Україна у Вісбадені почне роботу вже у вересні і координуватиме міжнародну військову допомогу і навчання українських Збройних сил.

"Тим часом українські військові атакують російські військові об'єкти в анексованому Криму. В українській армії стверджують, що внаслідок операції ВМС і СБУ було знищено або пошкоджено, серед іншого, командний центр і склад боєприпасів на озері Донузлав у Криму. Міноборони рф не коментувало цієї інформації - там лише зазначили, що сили ППО збили минулої ночі загалом 43 українські безпілотники", - йдеться у статті.