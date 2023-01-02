Загибель козака Гаврилюка, якого "поховали" російські пропагандисти, спростувала його дружина

Михайло живий. Він зараз в Коломиї

Повідомлення про загибель депутата VII скликання Михайла Гаврилюка , більш відомого як козак Гаврилюк, під Бахмутом не відповідає дійсності, повідомила дружина Гаврилюка Ярина.

"Друзі, з Михайлом усе добре. Він живий. Це ще одна яскрава демонстрація того, що телеграм-канали – це зло", – написала Ярина.

"Михайло живий! Я тільки що, після вашого дзвінка зателефонував йому. Він не загинув, читає новини про свою загибель. Він не встиг би загинути, тому що в суботу ми пили коньяк. Михайло зараз в Коломиї", - розповів ЗМІ хрещений батько дружини Гаврилюка Мирослав.