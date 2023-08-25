Загибель Уткіна породить нові конфлікти у росії – ISW

За даними аналітиків, главі кремля вдалося відокремити засновника ПВК від самих найманців, після чого він уже міг ліквідувати його й уникнути подальшої "канонізації".

російському президенту владіміру путіну вдалося уникнути сценарію, за якого засновника групи найманців ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина після його загибелі могли вважати мучеником. Але смерть так званого "Вагнера" Дмитра Уткіна, який перебував на борту літака разом із Прігожиним, у лавах найманців довго згадуватимуть.

Про це йдеться у звіті "Інституту дослідження війни".

Раніше аналітики ISW зазначали, що путін не поспішав усувати Прігожина, побоюючись обурення з боку ПВК "Вагнер". Але згодом вирішив, що вже достатньо відокремив найманців від Прігожина і тепер може вбити засновника організації без наслідків.

Що ж стосується вбивства Уткіна, тут розрахунок, ймовірно, полягав у безпосередній ліквідації керівників "Вагнера".

Після падіння літака Прігожина 23 серпня джерела, пов'язані з Вагнером, судячи з усього, більше уваги приділили саме втраті Уткіна.

"Невдоволення щодо вбивства Уткіна може стати приводом для подальших конфліктів між російським військовим істеблішментом і нинішніми та колишніми співробітниками "Вагнера", — йдеться в публікації.

Аналітики все ж вважають, що помсти тим, хто, на думку "вагнерівців", відповідальний за смерть Уткіна, відразу не буде.