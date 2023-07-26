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Захід доопрацьовує програму підготовки українських пілотів на F-16

26 липня 2023, 11:27
Захід доопрацьовує програму підготовки українських пілотів на F-16
Партнери продовжують узгоджувати план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, аби визначити найбільш практичний спосіб його реалізації.

Про це повідомляє видання Politico.

"Одна з обговорюваних пропозицій щодо навчання полягає в тому, щоб привезти українських пілотів до США для проходження навчання у 162 авіакрилі - підрозділі Національної повітряної гвардії, що базується в Тусоні (штат Аризона), який уже навчає іноземних партнерів польотів на F-16. Однак, за словами двох американських чиновників і одного європейського чиновника, ця ідея не набула широкого поширення", - йдеться в матеріалі.

Інший план передбачає відправлення американських військових льотчиків до Європи для навчання українців за межами США.

Politico пише, що за словами двох американських чиновників, "нічого не скасовується, і жодних остаточних рішень не ухвалено".

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один з политікив.

Європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися вже цього літа, найімовірніше, в одному з європейських центрів, пише видання. 

"За словами трьох американських чиновників, обізнаних із перебігом обговорень, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але поки що жодна країна не виділила літаків для цієї програми" - написано в статті. 

"Незважаючи на різні амбітні терміни, навчання на літаках F-16 не може розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, як-от інструкції з експлуатації та льотні тренажери. Такого дозволу, який потрібен відповідно до експортних обмежень, досі не отримано. У реальності, на думку американських чиновників, винищувачі з'являться не раніше весни", - пише Politico.

ЗахідF-16програма підготовки

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