В першій половині цього року західні союзники Києва купили палива, виробленого з російської нафти, на $2 млрд доларів.

Країни, які виступають проти москви, витрачають все більше коштів на дешеве паливо, виготовлене з російської нафти.

Про це йдеться в аналізі, яким поділилося видання Politico.

Ситуація склалася через санкційну лазівку, яка дозволяє переробляти російську нафту на іноземних НПЗ.

Аналіз Центру досліджень енергетики і чистого повітря Центру вивчення демократії показав, що поставки бензину, дизельного палива та інших продуктів з нафти рф виросли через імпорт з трьох турецьких нафтопереробних заводів.

Такий імпорт технічно законний, адже попри санкції, країни можуть купувати пальне російського походження, якщо його попередньо переробляють в іншій країні, наприклад, у Туреччині.

В той же час Туреччина - і західні компанії, які купують у неї нафту, - дедалі активніше користуються цією лазівкою в нафтопереробці, незважаючи на неодноразові прохання України закрити її.

Лише в першій половині цього року Євросоюз, США, Британія та інші західні країни закупили на турецьких підприємствах палива, виробленого з російської нафти, на суму близько 2 мільярдів доларів.

Стамбул скористався знижками кремля в розмірі від 5 до 20 доларів за барель, збільшивши щорічні закупівлі в рф на 34% 2023 року і на колосальні 70% цього року.

"Коли ЄС імпортує бензин із Туреччини, він на 10% дешевше, ніж із Саудівської Аравії, але цю економію не отримують споживачі; вигоду отримують тільки компанії і трейдери. Хтось наживається на цій торгівлі, але не прості люди", - заявив аналітик Вайбхав Рагхунанда.

Попри те, що політики ЄС і США захищають угоду про санкції, вважаючи, що вона позбавляє москву "премії за переробку", галузь викопного палива залишається рятувальним кругом для військової машини рф.

Податкові надходження від продажу палива західним країнам, дозволили б росії набирати додатково 6 200 солдатів на місяць для війни в Україні.

За даними авторів агалізу, один із турецьких НПЗ Star Aegean, який належить Азербайджану, на 98% залежить від нафти з рф, причому близько 73% постачань здійснює російський енергетичний гігант "Лукойл", проти якого введені санкції.

Але майже дев'ять із десяти барелів із НПЗ йдуть західним союзникам, які підтримують Україну.