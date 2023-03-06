Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але є одне “але” — Шольф

Канцлер Німеччини розповів про перспективу гарантій безпеки для України.

Олаф Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але у мирні часи.

Про це розказав CNN.

Німецький канцлер відповідав на запитання, чи можлива угода, за якою Києву запропонують змиритись із втратою частини окупованих росією територій в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО чи вступ до ЄС:

"Ми сказали їм (українцям. - Ред.), що вони можуть клопотати про членство у Європейському Союзі. І вони працюють, щоб досягти прогресу та (виконання. - Ред.) критеріїв, які є важливими для цього", - йдеться в ЗМІ.

"Я думаю, що вони (українці. - Ред.) знають, що ми готові організувати певний спосіб гарантії безпеки для країни у мирні часи, що прийдуть. Але ми ще не там", - додав Шольц.

Вчора Шольц зробив заяву, де сказав, що лише путін може вийти з глухого кута у відносинах між росією та Україною.