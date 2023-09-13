Захід має налаштуватися на тривалу війну в Україні – головнокомандувач чеської армії

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

Країни заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

Про це заявив головнокомандувач чеських військових Карел Ржегка, пише Reuters.

За його словами, деякі західні чиновники занепокоєні нібито повільним контрнаступом українських військових. Однак сам Ржегка так не вважає, він розуміє важливість повільних бойових дій.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу", - сказав він.

Він зауважив, що Україна розпочала свій контрнаступ у червні й наразі захопила лише близько дюжини невеликих сіл, хоча за останні тижні ЗСУ і пробили лінію оборони рф.

"У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - сказав Ржегка.

Також він нагадав, що Чехія надала Україні велику кількість боєприпасів, крім того, країна шукає інші способи збільшити розмір цієї допомоги.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас все ще є деякі, в тому числі важке обладнання", - підкреслив Ржегка.

Нещодавно повідомлялось, що уряд Чехії розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України.