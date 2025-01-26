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ПОЛІТИКА

Захід має підтримати Україну перед загрозою російської агресії – The Guardian

26 січня 2025, 20:16
Захід має підтримати Україну перед загрозою російської агресії – The Guardian
Колаж "Сегодня"
Війна росії в Україні стає дедалі більшою загрозою для всього світу, і на Заході це починають усвідомлювати.

Англійська газета The Observer опублікувала редакційну статтю, яка акцентує увагу на важливості негайної підтримки України, щоб уникнути ескалації конфлікту, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що російська агресія вже перетворилася на таємну глобальну війну. Особливу увагу приділено ролі президента США Дональда Трампа, який після повернення до Білого дому змінив тон щодо Росії. Хоча під час передвиборчої кампанії Трамп критикував витрати на військову допомогу Україні, зараз він попереджає путіна про можливий крах російської економіки через санкції.

The Observer звертає увагу на складність відносин Трампа і путіна, які залишаються оповитими таємницями. Проте Зеленський продовжує переконувати Захід у необхідності збільшення військової допомоги, щоб забезпечити перемогу України та зміцнити її позицію на переговорах.

російський президент тим часом розширює свої вимоги і позиціонує війну в Україні як частину глобальної боротьби з порядком, очолюваним США. Його підтримують Китай, Іран і Північна Корея, що додає складності ситуації.

У цій ситуації Захід, зокрема НАТО, має подвоїти підтримку України. Видання наголошує, що заклик Зеленського до досягнення миру через силу має бути почутий. Інакше світ ризикує зіткнутися з новими масштабними конфліктами.

Навіть Трамп, який раніше висловлював сумнівні обіцянки завершити війну за 24 години, поступово усвідомлює: без поразки путіна миру не буде.

війна в Україніросія загроза

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